Tigros, che ha punti vendita anche a Colverde e Varese, ha ideato “Raddoppiamo la tua bontà”. Prosegue l’impegno dell’azienda nelle iniziative di solidarietà e sensibilizzazione a favore delle comunità locali che ne hanno bisogno.

“Raddoppiamo la tua bontà” la nuova iniziativa solidale firmata Tigros

Per ognuno dei 67 punti vendita sono state scelte le associazioni di volontariato che operano in prima linea a livello locale per supportare concretamente il territorio, come ad esempio la Caritas, la Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, la Protezione Civile, Terre des Hommes Italia, (l’elenco completo e dettagliato è su www.tigros.it)

Dal 1 al 9 dicembre i clienti potranno donare 1 euro in cassa; per ogni euro donato Tigros ne aggiunge altri 2. L’intero ricavato verrà devoluto agli Enti/Organizzazioni scelti da ciascun punto vendita.

Questa proposta si affianca ad altre due già attive da aprile:

1. un servizio telefonico a disposizione di Comuni per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa che viene poi consegnata a domicilio dai Volontari;

2. il carrello della Spesa Solidale in tutti i punti vendita per donare prodotti di prima necessità e a lunga conservazione a chi ne ha più bisogno.