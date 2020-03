Radio Maria chiede sostegno economico. Fedez non ci sta: “Che vergogna….”

Il messaggio di Radio Maria: “Non potete andare in posta a fare il bollettino per Radio Maria, fate un Sepa straordinario”. Questo l’invito dell’emittente radiofonica diretta da Padre Livio Fanzaga ai suoi ascoltatori nel periodo dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

“Cari ascoltatori, stiamo attraversando un periodo di difficoltà che riguarda anche i modi per aiutare Radio Maria. Sappiamo tutti quanto questa Radio straordinaria, dono di Maria, abbia bisogno del vostro sostegno per andare avanti, come un fiore ha bisogno ogni giorno di qualche goccia d’acqua. A causa del Coronavirus diversi ascoltatori in questo periodo non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare questa difficoltà con un “Sepa straordinario”, mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo. In questo modo potete continuare a sostenere Radio Maria senza nessun costo e senza uscire di casa. Per attivare il Sepa straordinario basta telefonare al numero verde di Radio Maria : 🇮🇹 800 00 11 33, 🇮🇹 per info: 031 610600, 🇮🇹 info.ita@radiomaria.org. In qualsiasi momento potete disattivarlo con una semplice telefonata. Grazie di cuore per la vostra generosità. Regina di Radio Maria prega per noi”.

Il messaggio, postato sulla pagina Facebook ufficiale della radio che ha sede a Erba, ha scatenato centinaia di commenti: alcuni hanno apprezzato l’iniziativa, altri hanno fortemente criticato l’emittente che in un momento così delicato pensi solo “a incassare i bollettini”.

Fedez non ci sta: “Che vergogna….”

Tra chi proprio non ha digerito il messaggio pubblicato dell’emittente erbese, c’è anche il cantante e marito di Chiara Ferragni, Fedez. Tramite alcune stories pubblicate sul suo profilo Instragram ha attaccato: “Radio Maria vergognosa. Le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi. La chiesa esattamente, quale aiuto concreto sta dando per il paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di Imu, oltre pregare fortissimo e fare il digiuno?”. I Ferragnez nei giorni scorsi hanno promosso una campagna di raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano che è arrivata ad oltre 3 milioni di euro.