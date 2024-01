Radiocollegamento spaziale: alunni a colloquio con l’astronauta Villadei

Gli alunni delle classi terze dell’istituto comprensivo di Villa Guardia protagonisti di un radiocollegamento spaziale con il Colonnello Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica militare italiana in orbita per la missione "Axiom 3".

Radiocollegamento spaziale, il colonnello: “Alzate lo sguardo al cielo, passerò sopra l’Italia”

Dieci minuti, dieci domande. Nella mattinata di lunedì 22 gennaio, alle 10.33, è iniziato il radiocollegamento spaziale tra i 155 alunni delle classi terze della scuola media “Sant’Elia” di Villa Guardia e della secondaria di primo grado di Montano Lucino e il colonnello Walter Villadei, in diretta dalla Stazione spaziale internazionale, lanciata in orbita giovedì 18 gennaio per compiere la missione “Axiom 3”. Dopo l’intervento dei radioamatori, di questi Gianpietro Ferrario ha avviato il primo radiocollegamento con John Sygo, radioamatore presente in una stazione in Sud Africa, vicino a Johannesburg che, una volta acquisito il segnale con l’astronauta, ha dato il via all'intervista.

Dieci minuti a disposizione, corrispondenti al passaggio dell’astronauta in orbita sopra la stazione presente nell’Africa meridionale. Una dopo l’altra, le domande poste dagli alunni concluse sempre con “Over”, il segnale di passaggio di parola alla nave spaziale. Un vero e proprio dialogo tra i giovani e il militare italiano che, in assenza di gravità, ha risposto alle dieci domande poste dagli studenti, accolto i lunghi applausi, scatenato emozione e raccomandato: “Alzate lo sguardo al cielo, passerò sopra l’Italia”.

Un radiocollegamento spaziale che ha dimostrato ai giovani studenti che, per studiare e conoscere lo spazio, la collaborazione è fondamentale, tralasciando i confini geografici sulla pianeta Terra.

Un sogno realizzato grazie al progetto “Che scuola spaziale!"

Dopo gli interventi del dirigente scolastico Francesco Cocquio, il sindaco Valerio Perroni di Villa Guardia e il primo cittadino di Montano Lucino Alberto Introzzi dopo il radiocollegamento, ha preso parola la professoressa referente del progetto “Che scuola spaziale!” Luana Bottinelli per ringraziare i colleghi per il lavoro svolto, raccomandando che “La scuola è anche questo, non solo imparare dai libri”. In effetti, il radiocollegamento è il culmine del progetto che, a partire dall’anno scolastico 2022-2023, ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze dell’istituto comprensivo di Villa Guardia. Per sviluppare il progetto, i docenti hanno creato collegamenti interdisciplinari con attività orientate allo Spazio, gite e visite guidate.

“Il coronamento di un sogno. In Italia sono state scelte solo due scuole e una siamo noi”, l’aveva definito l’insegnante stessa e, oggi, dopo aver salutato il colonnello Villadei, anche i primi cittadini hanno rimarcato l’emozione provata, ricordando ai giovani di fronte a loro che “futuro e conoscenza sono un binomio bellissimo”, ha sottolineato Perroni, e che “bisogna sempre capire cosa mettere in atto per realizzare le proprie passioni. Vi auguro che, tra di voi, ci sia qualche astronauta del futuro”, ha aggiunto Introzzi.