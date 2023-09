Raduno di Pontida, tante le delegazioni comasche presenti

E' ufficialmente cominciato il raduno di Pontida 2023: tante le delegazioni leghiste che fin dalla prima mattinata di oggi, domenica 17 settembre 2023, hanno preso d'assalto il pratone della Valle San Martino. Presenti numerosi gruppi delle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Bergamo.

Dalle 10 sul palco si sono alternati numerosi esponenti del Carroccio, all’ora di pranzo - per non mancare l’appuntamento con i tg - parlerà il "Capitano". In programma anche un momento di ricordo per Roberto Maroni e Silvio Berlusconi.

Durante la giornata sono previsti gli interventi di Matteo Salvini e di Marine Le Pen, leader della destra francese.

Numerosi i gruppi comaschi che stanno prendendo parte all'evento più atteso del Carroccio. Di seguito le foto.