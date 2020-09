Raduno di sindaci a Codogno: presente anche un gruppo di primi cittadini comaschi

Anche una piccola delegazione di primi cittadini della Provincia di Como partecipa questo fine settimana al “Raduno Spontaneo di Sindaci Italiani” a Codogno per l’evento “Ripartiamo insieme, da dove tutto è cominciato”.

Raduno di sindaci a Codogno

Il riferimento chiaramente è all’epidemia da coronavirus e al paese, Codogno, in provincia di Lodi, dove è stato localizzato il primo paziente e il quindi il primo focolaio del virus. Un sindaco, da Santhià, ieri sera è arrivato di corsa. Oggi incontri, partite amichevoli di calcio e corsi legati alla comunicazione. Sarà un’occasione senza dubbio per molti sindaci per scambiarsi opinioni, esperienze e obiettivi per il futuro. Non mancherà inoltre l’occasione per commemorare i sindaci caduti durante il periodo Covid.

Tra di essi anche una piccola delegazione dalla Provincia di Como. Sono presenti infatti a Codogno Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, Fabio Bulgheroni di Casnate con Bernate, Stefano Colzani di Alserio e Serafino Grassi di Novedrate.

Per l’occasione il sindaco di Olgiate Moretti, anche appassionato di cucina e bravo pasticciere, ha preparato 130 mini porzioni di tiramisù da offrire ai colleghi del raduno.