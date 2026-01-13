Raffica di controlli sul territorio dei Carabinieri

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cantù che con il supporto del personale della S.I.O. – 3° Reggimento Lombardia, hanno svolto un articolato servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica degli esercizi pubblici ritenuti maggiormente sensibili.

L’attività

L’attività ha interessato il centro cittadino e diverse aree considerate a rischio, con particolare attenzione alla presenza di soggetti già noti alle Forze dell’Ordine. Nel corso del servizio sono state controllate numerose attività commerciali, identificate e sottoposte a controllo diverse persone e autovetture. Sono state inoltre elevate varie sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Ancora una volta si conferma l’importanza della stretta collaborazione tra le Stazioni Carabinieri della Compagnia di Cantù e i reparti specializzati della S.I.O.: un’azione sinergica che contribuisce in modo determinante a garantire sicurezza, prevenzione dei reati e tutela dei cittadini sull’intero territorio di competenza