Ragazza investita sulla provinciale verso Bulgarograsso FOTO e VIDEO

Ragazza investita sulla provinciale (Sp25) che da Guanzate porta a Bulgarograsso.

Ragazza investita dopo essere scesa dall’autobus

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.20 di oggi, giovedì 1 ottobre 2020: sul posto un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile e due automediche. Allertati anche gli agenti della Polizia locale della Bassa piana comasca che stanno procedendo con i rilievi di rito. La dinamica è ancora da chiare, ma secondo quanto è stato possibile ricostruire la giovane, 14 anni, era appena scesa alla fermata dell’autobus in località Cinq Fo. Dopodiché ha attraversato la strada, quando è stata urtata da un camion proveniente da Guanzate e diretto a Bulgarograsso. La ragazza è sempre rimasta cosciente ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.