Ragazza investita, sul posto l'elisoccorso

Ragazza investita ad Inverigo, interviene l'elisoccorso: trasportata in codice rosso in ospedale, è in prognosi riservata.

Paura ad Inverigo

Tanta paura ad Inverigo nella prima serata di giovedì 22 maggio. Attorno alle 19 in via Ronchetto, nei pressi dell'incrocio con la via Don Gnocchi, una ragazza di 22 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. La giovane è stata sbalzata sull'asfalto per diversi metri.

Elisoccorso sul posto

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cantù e i soccorsi. Oltre all'automedica erano presenti anche l'elissocorso e un'ambulanza della Sos di Lurago d'Erba. Le condizioni sono apparse subito gravi, tanto che la giovane è stata poi portata all'ospedale di Varese, dove è ricoverata in prognosi riservata. Le dinamiche dell'investimento sono ancora in fase di accertamento.