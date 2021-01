Ragazzi assembrati e senza mascherina. L’episodio è avvenuto a Capiago Intimiano.

Ragazzi assembrati e senza mascherina: all’arrivo della Polizia locale fuggono in motorino

Tutto è avvenuto ieri, domenica 24 gennaio 2021. Gli agenti del Corpo Intercomunale sono intervenuti a seguito di segnalazione di un assembramento di ragazzi privi anche della mascherina, che si erano radunati nel parcheggio antistante la Chiesa di Intimiano. I ragazzi, alla vista della pattuglia, sono scappati con i motorini, aggiungendo alle violazioni anti-Covid anche quelle al codice della strada; raggiunti dagli operanti sono stati sanzionati, per uno dei ragazzi è stato disposto il fermo del mezzo poichè non indossava il casco.

Tutti i controlli

Nella settimana tra lunedì 18 a domenica 24 gennaio il Comando Intercomuale ha visto impegnate mediamente sei pattuglie al giorno nelle giornate di lunedì, martedì e domenica, nella fascia oraria che va dalle 7.15 alle 19.35. Da mercoledì a sabato l’orario è stato esteso fino alla mezzanotte con i controlli effettuati dalla pattuglia serale. L’attività di controllo ha permesso di verificare la posizione di 235 persone, tra queste cinque sono state sanzionate per le violazioni previste dalla normativa di prevenzione del contagio da Covid-19 sia per spostamenti “ingiustificati” sia per mancato uso della mascherina di protezione. Ai controlli sugli spostamenti e sull’uso dei dispositivi di protezione si sono aggiunti 69 controlli ad esercizi commerciali: in tale ambito una sola sanzione è stata elevata ad un pubblico esercizio trovato a somministrare bevande alcoliche all’interno dei propri locali dopo le ore 18:00. Allo stesso è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura cautelare di giorni 1 (in foto) con la segnalazione alla Prefettura per l’ulteriore eventuale periodo previsto dalla norma.