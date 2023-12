Ragazzi Generazione Z contro il bullismo

Dopo il pieno successo di “Scarpette rosse” di domenica 19 novembre, ecco il secondo evento della rassegna “Ragazzi generazione Z”, organizzata a Olgiate Comasco da RGZ e dal circolo culturale Dialogo.

Una domenica per riflettere su bullismo e cyberbullismo

Oggi, domenica 3 dicembre, dalle 18 alle 20.30 al Medioevo con ingresso libero.La rassegna ha il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, assessorato alla Cultura, del Comune di Valmorea, assessorato ai Servizi Sociali e alla Cultura, della biblioteca della legalità di Olgiate Comasco e la partecipazione dell’associazione genitori La Lanterna. Tema dell’incontro: “Il bullismo ed il cyberbullismo”.

Il programma della serata

Alle 18, nell’auditorium, apertura dell’evento con presentazione del volume sul bullismo e cyberbullismo dell’autrice Simona Barberio e dei coautori Gianluigi Spata, Anna Noseda, Cristina Massai, Luca Piergiovanni, Samantha Peroni, Ombretta Carlini, Sara Tevisio. Il volume rappresenta il frutto del lavoro congiunto svolto da esperti, medici, insegnanti, psicologi, pedagogisti e rafforzato dal contributo dei “Ragazzi Generazione Z”, che attraverso la creazione di illustrazioni e testi scritti, mediante la tecnica del fumetto, hanno realizzato la narrazione per immagini di “Storie vere” di episodi di bullismo e cyberbullismo, proponendo talvolta anche soluzioni. Dunque un volume fatto “da ragazzi per ragazzi”, per affrontare il delicato tema dei fenomeni del bullismo e delle challenge pericolose. La prefazione del volume è del dottor Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Como che presenzierà all’incontro quale “padrino” d’eccezione che ha creduto fortemente in questo progetto

Dibattito e mostra

Dopo la presentazione, seguirà una tavola rotonda con esperti del mondo della sanità, dell’istruzione e della Polizia di Stato.Tutti i volumi di questa rassegna - dice la professoressa Simona Barberio - nascono con lo scopo di informare maggiormente i giovani e gli adulti a far riflettere e condurre questa nuova generazione all’acquisizione di maggiori conoscenze e nuove consapevolezze a temi importanti caratterizzanti la vita della Generazione Z”. A conclusione dell’evento una performance del gruppo Ragazzi Generazione Z e nella sala mostre al piano terra del Medioevo esposizione dei lavori grafici: “I Fumetti” che rappresentano il cuore del volume.