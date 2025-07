Ragazzina molestata nel parco comunale di Villa Peduzzi, allarme in città

Il caso

Un 38enne pakistano è stato identificato dalla Polizia locale e denunciato.

Molestie sessuali nel parco comunale di Villa Peduzzi, a Olgiate Comasco.

Episodio inquietante

Un uomo di 38 anni, pakistano, è stato denunciato per molestie sessuali. L'episodio inquietante è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì nel parco di Villa Peduzzi. Presa di mira un’adolescente, nei pressi dell’Area feste24. La ragazzina sarebbe stata avvicinata dall’individuo e importunata con riferimenti al suo aspetto estetico e con la richiesta del numero di cellulare. La minorenne sarebbe stata abbracciata e baciata sulle guance: lo sconosciuto avrebbe provato persino a baciarla più esplicitamente. La ragazzina è riuscita a sottrarsi, portandosi nel vicino parcheggio e raccontando a una cittadina l’accaduto.

L'allarme

Immediatamente è stata allertata la Polizia locale. "Una pattuglia è intervenuta sul posto - conferma Valeria Giudici, comandante della Polizia locale - Un episodio grave. La ragazzina non solo ha respinto quell’uomo ma ha anche avuto la prontezza di fargli presente che era minorenne". Le indagini hanno concentrato l’attenzione in luoghi cittadini frequentati da persone di origine pakistana. Il 38enne è stato rintracciato, prelevato dalla sua abitazione e trasferito al Comando di via Roncoroni: informata l’Autorità giudiziaria, il 38enne è stato ascoltato e ha ammesso ciò che era accaduto nel parco pubblico. Inoltre, la famiglia dell’adolescente ha presentato querela.

La preoccupazione

Appresa la notizia, il sindaco Simone Moretti ha esternato preoccupazione. Altrettanto tra i gruppi di minoranza. La richiesta è quella di collaborare per un maggior controllo, da parte della Polizia locale, nelle aree pubbliche frequentate dai cittadini.