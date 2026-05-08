Ragazzina scomparsa da scuola: trovata in serata

Allarme a Olgiate Comasco e nei dintorni per una ragazzina scomparsa. In serata è stata ritrovata.

La denuncia e le ricerche

L’adolescente è scomparsa da scuola alle 12. Come conferma il sindaco Simone Moretti, dopo la denuncia della scomparsa sono scattate le ricerche. Carabinieri, Polizia locale e Protezione civile in azione per rintracciare la ragazzina. Coinvolti anche i gruppi di Protezione civile di Terre di frontiera e di Lurate Caccivio.

L’appello

“Se notate una ragazza alta, con la coda e senza zaino avvisare il 112. Grazie per la collaborazione e stiamo vicini alla famiglia come comunità olgiatese e non solo”, questo l’appello lanciato dal sindaco, che si è confrontato anche con la dirigente dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco.

Il tam tam del Controllo di vicinato

Appello condiviso dai gruppi del Controllo del vicinato, associazioni e singoli cittadini. L’invito sprona a segnalare tempestivamente qualsiasi informazione utile.

Ritrovata in serata

Finalmente la notizia da tutti sperata. La ragazzina in stata ritrovata in serata: la conferma del positivo epilogo.