Ragazzino travolto in bicicletta, ricoverato in prognosi riservata

Restano gravi le condizioni del ragazzino travolto nella serata di ieri, lunedì primo aprile in via Repubblica a Olgiate Comasco.

Impatto terribile con un'automobile

Il giovanissimo, 14 anni, era in sella a una bicicletta con la pedalata assistita. L'impatto, in via Repubblica, all'altezza del ristorante pizzeria Saray, mentre transitava una Renault Clio condotta da un 52enne di Olgiate Comasco. Il 14enne è stato travolto, cadendo violentemente a terra.

Trauma cranico: ricoverato in ospedale in prognosi riservata

Sul posto si sono precipitati i soccorritori: un'automedica, un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile e l'elisoccorso, che poi ha trasportato in ospedale a Bergamo il ragazzino. A quanto risulta, è ricoverato in prognosi riservata, in seguito al terribile impatto e al preoccupante trauma cranico riportato nella caduta.

I rilievi dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Faloppio, impegnati anche nella mattinata odierna, martedì 2 aprile, per ulteriori rilievi in via Repubblica e accertare la dinamica del drammatico incidente.