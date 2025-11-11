Raid alla primaria: ladri via con i notebook

Raid alla primaria C. Colombo di Fino Mornasco: i ladri sono fuggiti con tre notebook. Ad accorgersi del furto è stata la collabratrice scolastica lunedì mattina, 10 novembre 2025, al momento dell’apertura del plesso.

Il furto

Secondo quanto è stato possibile ricostruire il ladro, o i ladri, avrebbero agito in un arco temporale che va dal tardo pomeriggio di venerdì 7 novembre, alla mattina di lunedì 10, periodo nel quale la scuola è, appunto, chiusa.

Dall’Istituto comprensivo di via Leonardo Da Vinci, al quale afferisce anche la primaria colpita, raccontano che i malviventi sarebbero entrati dalla finestra del locale mensa, mettendo a soqquadro le classi, probabilmente alla ricerca di un ricco bottino. A quanto risulta il sistema di allarme non è suonato, probabilmente non ha funzionato, o è stato disattivato.

La refurtiva

Alla scuola stanno ancora facendo la stima di quello che manca all’appello. Di certo sono stati sottratti tre notebook che vengono usati nelle classi per il registro elettronico e la Lim. Sono stati portati via anche qualche zainetto e qualche sacca delle scarpe.

Lezioni regolari

Ad accorgersi dell’accaduto è stata la collaboratrice scolastica che lunedì mattina stava aprendo la scuola, attorno alle 7.30. Le lezioni però si sono svolte regolarmente: il personale della scuola, dopo il sopralluogo di Carabinieri e Polizia locale, si è subito messo al lavoro per mettere in ordine e i bambini hanno seguito in tranquillità le lezioni.

Il commento della vicepreside

Ha commentato così l’accaduto la vicepreside, Concetta Cannataro: