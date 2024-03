Raid dei ladri all'asilo di Anzano: rubati soldi e un computer

Ladri alla scuola dell'infanzia Marchesa Lina Carcano di Anzano del Parco: dopo il furto all'asilo di Albese i malviventi hanno colpito alla scuola di via Galgina. E' successo lo scorso sabato mattina intorno alle 7.20.

Il ladro ha probabilmente agito da solo

Si sarebbe introdotto dalla finestra, che avrebbe divelto munito di piede di porco. Una volta all'interno della scuola dell'infanzia, sarebbe andato a colpo sicuro verso l'ufficio amministrativo: lì ha sottratto circa 900 euro in contanti e un vecchio computer portatile. Il denaro era il ricavato di alcune manifestazioni organizzate dalla scuola a sostegno di attività e laboratori per gli alunni. A parte la finestra, il ladro non avrebbe compiuto ulteriori danni ai locali della scuola: si sarebbe infatti diretto immediatamente verso l'ufficio, lasciando dietro di sé alcune impronte di scarpe infangate a causa della pioggia, oltre ad alcune monete che ha disseminato lungo il tragitto di fuga.

L'allarme a scuola è scattato intorno alle 7.20. Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri, giunti sul posto per raccogliere la denuncia e le informazioni.

A commentare lo spiacevole episodio è stata la coordinatrice Chiara Pagani.

"Quanto accaduto arreca un danno alla nostra realtà: siamo piccole scuole che cercano di dare un servizio alle famiglie e in un attimo abbiamo perso tutto quanto destinato alle attività dei bambini e per sostenere i loro genitori. E' stato letteralmente tolto il pane di bocca ai bambini".

(Nella foto la finestra da cui si è introdotto il ladro)