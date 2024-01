Raid dei ladri: rubati soldi e sigarette

Ladri in azione ad Alzate Brianza: derubato un appartamento di via Alcide De Gasperi, i topi d’appartamento fuggono con sigarette e contanti. Tutto è successo lo scorso sabato 13 gennaio, tra le 20.30 e le 21. I malviventi si sono introdotti in un condominio di via Alcide De Gasperi, a pochi passi dal Municipio, approfittando dell’assenza dei padroni di casa.

"Sono entrati da una finestra del bagno, dal retro: è una zona meno illuminata, hanno probabilmente approfittato del fatto che fosse buio - spiega Lorenzo Brighenti, proprietario di casa - E probabilmente dalla stessa finestra sono scappati quando mi hanno sentito rientrare a casa. Appena ho aperto la porta, ho trovato cassetti e armadi, già in cucina, tutti aperti e ho capito quello che era successo. Tutto sommato sono stati “educati”: come detto, hanno aperto armadi e cassetti ma non hanno lasciato particolare disordine".

Ladri professionisti? No, topi d'appartamento

I malviventi, che con tutta probabilità hanno agito in gruppo, hanno sottratto contanti, qualche gioiello e qualche oggetto di bigiotteria e... due pacchetti di sigarette.

"Credo proprio fossero topi d’appartamento, non ladri esperti - ancora Brighenti - Mi hanno rubato due pacchetti di sigarette, contanti per circa 100 euro che hanno trovato per puro caso, e qualche gioiello, di cui alcuni palesemente di bigiotteria, senza nemmeno capire che non erano veri..."

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 20 gennaio 2024 in edicola

