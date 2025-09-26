Raid no vax a Novedrate: scritte sui muri del cimitero

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre nuovo raid no vax a Novedrate: avviate le indagini dai Carabinieri di Cantù.

Raid no vax: “Lottiamo per libertà e diritti umani”

“Mentono sul riscaldamento globale come sul vax letale”, “#stopleggelorenzin”, “Lotta coi vivi”: queste alcune delle frasi lasciate con l’inchiostro rosso sui muri presi di mira da un raid no vax a Novedrate. Imbrattati i muri del cimitero e della scuola primaria “Don Stanislao Zanolli”.

GUARDA LA GALLERY (6 foto) ← →

“Un gesto vile”

Nella mattina di lunedì 22 settembre, con un post sulla pagina Facebook, il Comune di Novedrate ha condannato il gesto. “Questa notte ignoti hanno imbrattato i muri della scuola primaria “Sac. Stanislao Zanolli” e del cimitero comunale. Un gesto vile, codardo e ignobile. Avete arrecato offesa e oltraggio all’intera comunità novedratese. Indagini avviate dai Carabinieri di Cantù ai quali assicuriamo la massima collaborazione, anche con le riprese del sistema di videosorveglianza. Questo comportamento non resterà impunito! Siete indegni di vivere in un Paese civile”.