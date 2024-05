Raid no vax vandalizza la scuola di via San Gerardo

Raid no vax nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio a Olgiate Comasco.

Scuola completamente imbrattata

Vernice rossa, lunghe scritte impresse sulle pareti della “Vittorino da Feltre”, il plesso della primaria nel centro cittadino. Azione becera, un vero e proprio assalto vandalico che si para davanti agli occhi degli alunni e dei loro genitori, degli insegnanti e del personale scolastico.

Danni e frasi aberranti

In particolare, colpite le pareti sulle facciate di via Silvio Pellico e la parte dell’ingresso in via San Gerardo. Riferimenti al nazismo, alla mancanza di libertà di pensiero e ai vaccini contro il Covid-19. Pareti imbrattate per decine di metri. Spettacolo desolante: il raid vandalico ha sicuramente richiesto un certo tempo a chi è entrato in azione nella notte.

Videosorveglianza

A quanto risulta non sono attive telecamere del Comune nella zona. Solo un occhio elettronico mobile nella parte alta di via San Gerardo periodicamente attivo. Proprio lo stesso plesso più volte è stato al centro di richieste di controllo, per la sporcizia e gli schiamazzi di chi bivacca a tarda ora all’esterno della scuola.