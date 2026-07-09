Rally abusivi, Zoffili scrive al Prefetto: aumentano i controlli

A Sormano, in zona Pian del Tivano, persistono i problemi di rally abusivi: il deputato Eugenio Zoffili scrive al Prefetto di Como.

Problema rally abusivi

I rally abusivi a Pian del Tivano continuano. Da tempo i sindaci, in particolare il primo cittadino di Sormano, Giuseppe Sormani, ha denunciato problemi a causa di corse scellerate di auto e moto e di danni a guardrail e cartelli. La situazione è ormai esasperante e anche il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera, ha deciso di attivarsi.

Zoffili scrive al Prefetto

Zoffili ha deciso di scrivere direttamente al Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, per segnalare il problema e cercare una soluzione. La Prefettura si è attivata aumentando il numero di controlli.