Rally abusivi, Zoffili scrive al Prefetto: aumentano i controlli

A Sormano, in zona Pian del Tivano, persistono i problemi di rally abusivi: il deputato Eugenio Zoffili scrive al Prefetto di Como.
Problema rally abusivi
I rally abusivi a Pian del Tivano continuano. Da tempo i sindaci, in particolare il primo cittadino di Sormano, Giuseppe Sormani, ha denunciato problemi a causa di corse scellerate di auto e moto e di danni a guardrail e cartelli. La situazione è ormai esasperante e anche il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera, ha deciso di attivarsi.
Zoffili scrive al Prefetto
Zoffili ha deciso di scrivere direttamente al Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, per segnalare il problema e cercare una soluzione. La Prefettura si è attivata aumentando il numero di controlli.
“Ringrazio il Prefetto di Como, il dottor Corrado Conforto Galli, per la puntuale risposta alla segnalazione che gli ho fatto facendomi portavoce delle preoccupazioni dei Sindaci e dei cittadini del territorio, sui pericolosi raduni notturni e sul transito di veicoli modificati e rumorosi da rally in alcuni Comuni del Triangolo Lariano e per cui è stato prontamente disposto il rafforzamento dei controlli per fermare questo pericoloso fenomeno illegale che disturba la quiete pubblica. Un doveroso ringraziamento va soprattutto ai sindaci dei Comuni interessati di Asso, Caglio, Rezzago, Sormano, Veleso e Zelbio, che mi hanno sottoposto il problema, e alle Forze dell’Ordine, in particolare all’Arma dei Carabinieri, per aver prontamente messo in atto controlli in tutto il Triangolo Lariano, soprattutto al Pian del Tivano, che hanno sortito ottimi effetti. Massima allerta e tolleranza zero: la tutela della legalità, la garanzia della tranquillità e della sicurezza dei cittadini sono una priorità assoluta per la Lega, anche in provincia di Como”.