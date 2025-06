Ramo pericolante su Villa Giamminola: area riaperta dopo la messa in sicurezza. L'intervento è stato ultimato ieri, mercoledì 4 giugno, ad Albavilla.

Messo in sicurezza il cedro secolare

La scorsa domenica, 1 giugno, l’area parcheggio retrostante Villa Giamminola e l’ingresso della stessa in via Patrizi sono stati transennati per la presenza di un ramo pericolante del Cedro deodara, pianta secolare del parco storico all’esterno della struttura. L’area è rimasta chiusa proprio allo scopo di intervenire con la potatura dei rami pericolanti della pianta, che rischiavano di cedere sul parcheggio. Il tutto nell'intento di garantire la massima tutela di pedoni e auto passanti per l'area di sosta. L’intervento di messa in sicurezza è stato eseguito mercoledì pomeriggio con la conseguente riapertura dell’area.

(Nella foto di copertina, l'intervento; sotto l'area chiusa nei giorni scorsi)