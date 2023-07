Rapina, armati di coltello, al discount di Cantù.

Rapina a Cantù: commesse minacciate con un coltello, rubati 400 euro

Attimi di grande paura per tre giovani cassiere del supermercato "In’s" di via Milano nella tarda mattinata di mercoledì, 26 luglio 2023. L’episodio si è verificato pochi minuti prima di mezzogiorno, quando con il caldo estivo non c’era praticamente nessun cliente all’interno del supermercato.

Un'operazione fredda e veloce: coltello alla mano e la richiesta perentoria di svuotare la cassa e consegnare il malloppo.

Al piccolo supermarket è quindi subito intervenuta una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Cantù. I rapinatori però si erano già dileguati con il bottino: non più di 400 euro, l’incasso di una mattinata di metà settimana nel pieno di luglio. Su quanto accaduto stanno quindi indagando i Carabinieri di Cantù che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e hanno avviato le attività per rintracciare i due rapinatori.