Rapina al Centro Dolce: identificato un uomo di 47 anni

Rapina al Centro Dolce di Lipomo: identificato il colpevole, è un uomo di 47 anni residente a Como.

Aveva rubato contanti per quasi 4mila euro

Tutto è successo domenica pomeriggio al negozio di via Provinciale: secondo quanto ricostruito, un uomo di 47 anni sarebbe entrato nel negozio intorno a metà pomeriggio fingendosi un normale cliente e aggirandosi per le corsie dello spaccio di dolciumi. Avrebbe atteso di rimanere solo per aggredire la commessa dell'attività alla sua postazione, raggiungendola alle spalle. Volto scoperto, solo con cappello e occhiali, avrebbe finto di avere un'arma per spaventare l'impiegata intimandole di consegnargli il denaro. L'uomo è poi fuggito con un bottino di poco meno di 4 mila euro: i contanti presenti in cassa.

Immediata la denuncia ai Carabinieri di Albate, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima della rapina e visto le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Proprio il lavoro dei militari ha permesso di identificare un uomo di 47 anni residente a Como, ora denunciato a piede libero.