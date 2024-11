Rapina al Kalinka Music Pub, in tre per un bottino di 70 euro

Rapina a Uggiate con Ronago, colpo al Kalinka Music Pub: in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’ordine.

Attimi di paura al Kalinka: prima la rapina, poi la fuga

E’ iniziato tutto alle 7.30 di ieri, domenica 24 novembre, al Kalinka Music Pub, locale in via XXV Aprile, in val Mulini località Uggiate, che si affaccia lungo la Strada provinciale 18. Secondo quanto raccolto dalla testimonianza del gestore, alle 7.30 due soggetti sono entranti all’interno del bar, uno a volto scoperto e l’altro no. Un terzo soggetto, sull’ingresso per fare da “palo”. L’individuo a volto scoperto ha chiesto i soldi e il gestore, sotto la minaccia di quella che gli è sembrata una pistola, ha aperto il cassetto del registratore di cassa permettendo al malvivente di portare con sé 70 euro.

Usciti dal locale, secondo quanto testimoniato, i tre ladri sembrerebbero scappati su un’auto, una fiat multipla.

Accertamenti in corso

Una volta chiamato il 112, sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri di Faloppio e il Nucleo Radiomobile di Como. In mattinata sono stati effettuati i rilievi dalla sezione di Como per poter trovare tracce e il gestore ha presentato denuncia. Grazie alle telecamere, al sistema di lettura targhe, è stato individuato un numero di targa che al momento non risulta rubato. Ma gli accertamenti sono in corso: la targa potrebbe essere stata clonata.