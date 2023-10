Rapina al supermercato In's di Inverigo: arrestato pluripregiudicato di 46 anni

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 6 ottobre 2023, la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Cantù è stata contattata poiché si stava consumando una rapina in un supermercato, da parte di un uomo dal volto coperto e con un grosso coltello da cucina in mano.

Rapina al supermercato In's di Inverigo

Immediatamente l’operatore ha fatto convergere in zona, all'In's di via Fugazza a Inverigo, sul confine con Arosio, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba che in pochi minuti è riuscita a bloccare il pregiudicato, 46 anni, ancora con i soldi sottratti dalla cassa, circa 300 euro, impedendo che si allontanasse con l’auto con la quale era arrivato, le cui targhe, si scoprirà più tardi, risultavano rubate la sera del 5 ottobre.

Al termine degli accertamenti e dopo aver sentito i numerosi testimoni presenti, ed aver restituito il denaro al proprietario dell’esercizio commerciale, il pluripregiudicato veniva accompagnato presso la caserma di Lurago d’Erba e poi in carcere a Como.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con personale in divisa ed in borghese. La Compagnia canturina sta portando avanti una campagna di controlli rafforzati del territorio con un impiego medio giornaliero di 100 militari, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili quali scuole, banche, farmacie ed esercizi commerciali.