Rapina all'ufficio postale di Montesolaro: minacciata la dipendente

E’ ancora da quantificare il bottino che due rapinatori sono riusciti a portare via dall’ufficio postale di Montesolaro, frazione di Cermenate, in via XXV Aprile. Si parla comunque di diverse migliaia di euro, che sono riusciti a raccogliere dalle casse martedì 12 dicembre.

Rapina all'ufficio postale di Montesolaro

La rapina si è consumata attorno alle 7.45. Dalle informazioni che è stato possibile raccogliere, all’arrivo della dipendente per l’apertura dell’ufficio postale, le si sono avvicinati due uomini, con il volto travisato da un cappellino e da una sciarpa. Parlavano italiano fluentemente.

Pur non essendo armati, hanno immediatamente minacciato l’impiegata, che altro non ha potuto che farli entrare all’interno dell’ufficio postale. Una volta all’interno, uno dei due malviventi ha chiuso dietro di loro la porta e ha obbligato con le minacce la dipendente affinché disattivasse il sistema d’allarme.

La fuga dei rapinatori

Mentre uno dei due rapinatori è rimasto in prossimità della porta per verificare che non arrivasse nessuno, l’altro ha fatto aprire tutte le casse, dalle quali il malvivente ha prelevato il denaro contante. A questo punto sono usciti e si sono dati alla fuga, in un primo momento pare a piedi per poi salire su un’autovettura allontanandosi e facendo perdere per ora le proprie tracce.

Sul posto sono arrivati quindi i Carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori della rapina.

L’ufficio postale della frazione di Montesolaro, che già nel recente passato è stato purtroppo oggetto di un tentativo di rapina come documentato dal Giornale di Cantù di sabato 25 novembre, rimane aperto al pubblico solo tre giorni alla settimana, in modo particolare il martedì appunto, il giovedì e il sabato, sempre nella fascia oraria della mattina.