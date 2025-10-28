Rapina all’ufficio postale: due arrestati

Rapina all’ufficio postale: arrestati due uomini. E’ successo ieri, lunedì 27 ottobre 2025, a Tavernerio.

Fuggiti con 200 euro in contanti

La rapina è avenuta nella tarda mattinata di ieri all’ufficio postale del paese: un uomo con il volto travisato da un passamontagna e da un cappellino da baseball, con la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare dal personale della filiale i soldi nella cassa dello sportello: circa 200 euro in totale. L’uomo è poi fuggito con un complice su un’auto Peugeot sulla quale erano state applicate targhe false.

Immediate le indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Como e della Stazione di Albate: tramite la visione delle telecamere di sorveglianza dei locali dell’ufficio postale e quelle comunali di lettura targhe, oltre ai primi elementi raccolti, ieri sera, è stato possibile rintracciare un 46enne e un 44enne italiani, residenti rispettivamente in provincia di Como e Lecco, ritenuti autori della rapina. I due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

Dal sopralluogo nella zona e nell’abitazione di uno dei due indagati sono stati trovati e sequestrati il passamontagna e un cutter, utilizzati per commettere la rapina. Nei pressi della stessa abitazione è stata poi trovata l’auto utilizzata per la fuga. I due fermati sono stati condotti al carcere Bassone di Como.