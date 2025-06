Rapina all'ufficio postale: via con 100mila euro

Sono entrati nell’ufficio postale di Carimate poco dopo l’apertura, hanno minacciato la dipendente intimandole di consegnare loro la somma di denaro custodita nel deposito del bancomat. Spaventata dalle intimidazioni dei malviventi, ha consegnato loro una somma di denaro che si aggira attorno ai 100mila euro.

Maxi rapina

Maxi rapina nella mattinata di ieri, venerdì 20 giugno. A farne le spese è stato l’ufficio postale del paese, che si trova in via Airoldi. Dalle informazioni che è stato possibile raccogliere, i rapinatori hanno agito molto velocemente. Sono infatti entrati all’interno dell’ufficio postale con il volto travisato, ma senza mostrare armi. Si sono rivolti immediatamente alla funzionaria, minacciandola a parole e intimandole di consegnare loro immediatamente tutto il denaro in quel momento presente nella cassa del bancomart. A seguito delle minacce, che tuttavia non sono sfociate per fortuna in un’aggressione, la funzionaria ha inevitabilmente assecondato le richieste dei malviventi e consegnato loro il denaro. Si tratta di una cifra cospicua, che si aggira attorno ai 100mila euro.

Le indagini

Dopodiché si sono dati alla fuga, probabilmente a bordo di un veicolo che li attendeva poco distante. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i Carabinieri di Cantù con il Comandante di Compagnia Christian Tapparo. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per individuare i responsabili della rapina all’ufficio postale.