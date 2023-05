Aveva commesso una rapina a un furto aggravato a Cadorago e Rovello Porro, un 21enne è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere.

Rapina e furto aggravato: giovane condannato a 5 anni di carcere

Un comasco di origini turche, 21 anni, residente ad Albate, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione e condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per rapina e furto aggravato. Il provvedimento del Tribunale di Como è il coronamento delle indagini svolte a suo tempo proprio dalla Squadra Mobile di Como che, nel febbraio del 2021, ha indagato per una rapina ed un furto aggravato accaduti nei Comuni di Cadorago e Rovello Porro. L’uomo, rintracciato nella sua abitazione di Albate, dove stava scontando gli arresti domiciliari per lo stesso procedimento penale, dopo la redazione dei verbali è stato portato al carcere Bassone.