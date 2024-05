Rapina fuori dalla banca e spari, vittima un 80enne

E’ successo nella mattina di ieri, lunedì 6 maggio: un uomo di 80 anni è stato vittima di rapina fuori dalla banca a Fino Mornasco.

Rapina, accaduto sotto indagini

I Carabinieri della Compagnia di Cantù stanno indagando su quanto accaduto ieri, lunedì 6 maggio, intorno alle 8.45. Piazza Odescalchi a Fino Mornasco come cornice e l’inquietante episodio fuori dalla banca Popolare di Sondrio che vede come sfortunato protagonista un 80enne. Questi, che aspettava di versare una somma di circa 20.000 euro, è stato sorpreso alle spalle da un uomo che gli ha strappato la busta con l’incasso. La ricostruzione dell’accaduto è in mano ai militari che hanno acquisito le immagini delle telecamere della banca e presenti sul territorio.

L’intervento dei soccorsi

Il malvivente sembrerebbe essersi allontanato a piedi, ma durante la colluttazione è caduto a terra con l’anziano signore, vittima 80enne di Como, amministratore delegato della società per cui stava versando il bottino di circa 20.000 euro. Una volta in piedi, il rapinatore ha iniziato a scappare e, inseguito dalla vittima e da un testimone della scena, sembrerebbe aver sparato due colpi di pistola a salve. E’ caccia all’uomo, sembrerebbe sui 35 anni circa, scappato con il bottino dell’anziano signore. L’uomo di 80 anni è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Cadorago.