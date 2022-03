Rapina in banca a Vertemate con Minoprio, ma il colpo fallisce.

E' successo ieri mattina

E' successo ieri, venerdì 4 marzo, in tarda mattinata: un tentativo di rapina alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù che ha sede a Vertemate con Minoprio, in via Raimondi. Per quanto è stato possibile ricostruire due malviventi travisati, uno con taglierino, hanno cercato di farsi consegnare quello che c'era nella filiale, ma il dipendente è riuscito a fuggire sul retro. I due rapinatori, dunque, sono scappati senza prendere nulla. E' stata la prontezza del cassiere a rendere vano il tentativo dei due improvvisati rapinatori, che se ne sono andati a mani vuote.

Sul posto sono comunque giunti i Carabinieri della stazione di Cantù, che attraverso le parole del cassiere hanno ricostruito quanto successo.