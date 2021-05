Nella mattinata di ieri, martedì 25 maggio 2021, c’è stata una rapina in posta a Montesolaro di Carimate.

Rapina in posta a Montesolaro

In due si sono presentati nell’ufficio postale di via XXV Aprile 5 all’orario di apertura. Non si trattava però di normali clienti. I malviventi hanno aspettato l’arrivo del dipendente, costringendolo poi a farsi dare il contenuto della cassaforte sotto minaccia. Nessuno dei due era armato, a coprire il volto avevano la mascherina. Dopo la rapina si sono dileguati. Sul caso indagano i Carabinieri di Cantù. In corso la quantificazione del denaro che sono riusciti a portare via.