terrore in stazione

Rapina in stazione: derubato per circa 10.000 euro

Avvicinato da quattro individui, è stato minacciato con un coltello

Rapina in stazione: derubato per circa 10.000 euro
Erba
Pubblicato:

Rapina in stazione: uomo derubato per circa 10.000 euro. E' successo lo scorso mercoledì 20 agosto intorno alle 22.30 nell'area parcheggio di via Segantini, nei pressi della stazione di Erba.

Denunciato ai Carabinieri

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri solo l'indomani: l'uomo, 59 anni, di Eupilio, mentre raggiungeva la sua auto parcheggiata in via Segantini, nei pressi della stazione, è stato avvicinato da quattro individui, a volto scoperto. I rapinatori, minacciando l'uomo con due coltelli, lo hanno costretto a consegnargli denaro e preziosi: un orologio Rolex, un bracciale e un borsello contenente denaro contante per circa 400 euro.

I rapinatori si sarebbero poi dileguati senza lasciare traccia. Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Erba e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Como.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151