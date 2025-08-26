Rapina in stazione: derubato per circa 10.000 euro

terrore in stazione

Avvicinato da quattro individui, è stato minacciato con un coltello

Rapina in stazione: uomo derubato per circa 10.000 euro. E' successo lo scorso mercoledì 20 agosto intorno alle 22.30 nell'area parcheggio di via Segantini, nei pressi della stazione di Erba.

Denunciato ai Carabinieri

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri solo l'indomani: l'uomo, 59 anni, di Eupilio, mentre raggiungeva la sua auto parcheggiata in via Segantini, nei pressi della stazione, è stato avvicinato da quattro individui, a volto scoperto. I rapinatori, minacciando l'uomo con due coltelli, lo hanno costretto a consegnargli denaro e preziosi: un orologio Rolex, un bracciale e un borsello contenente denaro contante per circa 400 euro.

I rapinatori si sarebbero poi dileguati senza lasciare traccia. Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Erba e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Como.