Rapina in ufficio postale: direttore minacciato con una pistola

Rapina in ufficio postale a Monguzzo: rubati 500 euro. E’ successo questa mattina, venerdì 19 settembre 2025, intorno alle 11.15, alla sede Poste Italiane di via Chiesa.

Il ladro è fuggito con 500 euro

Armato di pistola, un uomo ha raggiunto l’ufficio postale, entrando dalla porta principale che ha trovato aperta, e ha minacciato il direttore della sede, intimandogli di consegnare il denaro e si è poi dileguato con un bottino di circa 500 euro in contanti, senza lasciare traccia di sé. Non è chiaro se si sia allontanato a piedi o se avesse un complice che lo attendeva in auto per scappare rapidamente.

L’episodio è stato immediatamente denunciato ai Carabinieri di Cantù, giunti sul posto per raccogliere la testimonianza del direttore del negozio.

Secondo la descrizione fornita dalla vittima, il rapinatore indossava una felpa gialla con cappuccio, degli occhiali da sole e dei guanti neri. Era di corporatura robusta e portava una barba bianca incolta. Sarebbe molto verosimilmente di nazionalità italiana: la sua parlata, in particolare, è stata indicata come proveniente dal Meridione.

Ai militari è spettata la raccolta della denuncia del rapinato e di tutti gli elementi necessari a identificare il malvivente: saranno inoltre analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del negozio.