Nella giornata di oggi, sabato 22 agosto 2020, c’è stata una rapina in un bar a Olgiate Comasco.

Rapina in un bar a Olgiate Comasco

Secondo le prime informazioni raccolte la rapina è avvenuta in un bar di via Indipendenza. I malviventi risultano in fuga. Sul caso indagano i Carabinieri di Como che in questi momenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto insieme ai proprietari dell’esercizio commerciale.