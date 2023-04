"Mi ha puntato il coltello alla schiena e mi ha chiesto di dargli tutti i soldi". Christian Radice è il titolare dell’edicola Athena, in via Mazzini. Mercoledì, attorno alle 16, è stato vittima di una rapina. Il suo racconto, pur a distanza di qualche giorno, è ancora un misto di incredulità e spavento.

Rapina in edicola a Cantù, la vittima: "Coltello puntato alla schiena"

"All’interno della mia attività è entrato un uomo di mezza età verso le 16 - ha raccontato l’edicolante - In un primo momento mi ha chiesto un biglietto dell’autobus. Mentre glielo stavo per consegnare, ha estratto dalla tasca un coltello e me lo ha puntato contro, intimandomi di consegnarli tutto il denaro che avevo in cassa. In un primo momento ho fatto fatica a credere a quello che stavo vedendo. Poi, nei pochi secondi successivi in cui ho realizzato quello che stava succedendo, un brivido mi è corso lungo la schiena". Aperta la cassa, gli ha consegnato quanto vi custodiva, ossia 25 euro.

Grazie alle indagini portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Cantù, il rapinatore è stato rintracciato, fermato e arrestato. Classe 1979, italiano, ora si trova al Bassone di Como.

