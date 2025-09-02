Rapina una donna e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Rapina una donna e aggredisce i militari: arrestato.

Il fatto

Nel corso della notte tra lunedì e martedì i Carabinieri della Stazione di Cermenate hanno arrestato con l’accusa di rapina a una donna nigeriana di 48 anni e per resistenza ai militari, durante le fasi di controllo e arresto, un 26enne marocchino irregolare sul territorio nazionale. La vicenda che vede protagonista questa donna, regolare in Italia, ha inizio alle 17.30 circa di lunedì pomeriggio, quando poco prima di entrare in un supermercato del centro di Cantù, è stata avvicinata dal 26enne marocchino, che gli ha chiesto insistentemente dei soldi per mangiare. Subito la donna gli ha consegnato 10 euro, visto lo stato di bisogno in cui versava l’uomo, che però l’ha aggredita colpendola ripetutamente al volto.

L’intervento dei Carabinieri e l’aggressione

La situazione non è degenerata ulteriormente solo per l’intervento di un 28enne ghanese, il quale si è interposto tra la vittima e l’assalitore, impedendo il peggio. All’arrivo della pattuglia, vittima, aggressore e testimone sono stati accompagnati in Caserma a Cermenate, dove il 26enne marocchino ha opposto resistenza ai militari. Al termine degli accertamenti il 26enne è stato accompagnato in stato di arresto in carcere a Como a disposizione della Magistratura.