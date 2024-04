Rapinano una donna con una scacciacani, arrestati due giovani

Rapinano una donna minacciandola con una scacciacani: arrestati due giovani a Oltrona di San Mamette.

Rapinano una donna, esplosi anche due colpi con una scacciacani

La Compagnia Carabinieri di Cantù, sta proseguendo la campagna straordinaria di controlli rafforzati del territorio con un impiego medio giornaliero di 100 militari con 30 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili. Nell’ambito di questi controlli i militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato per tentata rapina aggravata in concorso un 16enne ed un 18enne, entrambi incensurati.

L’attività dei militari luratesi iniziava questa notte, poco prima delle 2, quando arrivava una chiamata alla centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cantù, da parte di una donna 34enne di origini albanesi, che denunciava di essere stata minacciata con una pistola, dalla quale erano stati anche esplosi alcuni colpi. La donna, spaventata e con voce evidentemente scossa dall’evento, ha spiegato ai militari che due giovani a bordo di uno scooter, dopo averla avvicinata mentre si trovava ferma sulla sua auto, in via per Appiano, nella zona del Comune di Oltrona San Mamette, avevano tentato di rapinarla, da prima minacciandola con una pistola e dopo esplodendo alcuni colpi di pistola.

Subito rintracciati e portati in carcere

Le immediate ricerche permettevano ai militari di rintracciare i due giovani, ricostruire la dinamica del reato e recuperare l’arma ed il mezzo usato per compierlo, lo scooter ed una pistola modello "scacciacani". Al termine delle indagini i due giovani sono stati accompagnati in carcere. Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con personale in divisa ed in borghese