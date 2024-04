Rapinati dopo la discoteca, vittime due minorenni e un 18enne

L’intervento dei Carabinieri di Fino Mornasco dopo la chiamata al 112 da parte dei tre giovani, prima accerchiati e poi rapinati fuori dal club di Cermenate.

Spavento per i giovani rapinati

La chiamata al 112 è scattata intorno alla una di sabato 13 aprile e le tre vittime - due sedicenni e un 18enne - sono stati accerchiati e rapinati fuori dalla discoteca Jet Club di Cermenate, in via Maestri Comacini. Sul posto, intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Fino Mornasco, alla quale i giovani hanno dichiarato che un’auto, una Fiat Punto grigia, su cui viaggiavano quattro individui, si è affiancata a loro. Tre di questi, hanno finto di chiedere indicazioni stradali per poi scendere armati di coltelli con il volto coperto in parte. Dei ragazzi, dopo aver ricevuto minacce, uno è stato colpito alle tempia con un pugno e un altro ha riportato una leggera ferita da taglio alla mano destra. I malviventi hanno strappato le collanine oro che i giovani indossavano e poi sono scappati. Intervenuta anche un’ambulanza ma i giovani hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Saranno le telecamere di video sorveglianza ad aiutare i Carabinieri per l’identificazione dell’auto.