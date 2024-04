Rapinato fuori dalla farmacia

Minacciata con un coltello da un giovane incappucciato, la vittima consegna il contante: è successo mercoledì 3 aprile a Inverigo.

Attimi di terrore sono stati vissuti da un uomo che verso le 14.10 di mercoledì 3 aprile usciva dalla farmacia Cerchiari in centro a Inverigo.

L'accaduto

La vittima stava salendo a bordo della propria auto quando è stato raggiunto da una persona incappucciata e con un coltello in mano.

Spaventato e sotto la minaccia dell’arma da taglio, lo sventurato cliente ha consegnato al rapinatore tutto quello che aveva in tasca in quel momento: 150 euro

Una volta consegnato il denaro il delinquente si sarebbe allontanato a piedi lungo via General Cantore e si sarebbe poi dileguato nel nulla.

Immediata è scattata la denuncia ai Carabinieri di Lurago d’Erba. Le Forze dell’ordine stanno quindi indagando sul caso, analizzando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Il rapinatore sembrerebbe essere un giovane di circa 20 anni.

Al momento sono quindi al vaglio tutte le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona e i Carabinieri di Lurago stanno proseguendo con le indagini, nella speranza che il colpevole venga presto affidato nelle mani della giustizia.