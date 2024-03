Rapinatore incastrato dal Dna finisce in carcere

Arrestato rapinatore di 27 anni, incastrato dal Dna e dai filmati delle telecamere.

Rapinatore in carcere

I militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per rapina aggravata, nei confronti di un pregiudicato 27enne. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria è stato emesso in seguito alle indagini condotte dai militari luratesi, che avevano svolto il sopralluogo dopo una rapina commessa nell’ottobre del 2022 alla Sala Slot Real Dream di Montano Lucino, i cui reperti erano stati inviati al Ris di Parma.

Il successivo esame del Dna ha permesso di accertare, insieme alle immagini delle telecamere e a varie testimonianze, la responsabilità del 27enne. Per la medesima rapina, i militari luratesi avevano già arrestato un 22enne, identificato riscontrando gli abiti che aveva indosso con quelli rinvenuti nel corso di una perquisizione.