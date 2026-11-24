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Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Como, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta e di un’unità aerea del Reparto Aeronavale Lombardia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Como nei confronti di 15 persone localizzate nelle province di Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta.

L’indagine

Le investigazioni – nell’ambito dell’operazione denominata “BLACK CAR” – sono iniziate nel febbraio 2026 a seguito di una segnalazione di un evento inconsueto avvenuto in una strada secondaria di Novedrate. Secondo quanto descritto, quattro uomini in passamontagna e con indosso pettorine della “Guardia di finanza”, arrivati con la loro auto a ridosso di un’altra che era lì parcheggiata, ne erano scesi, e, dopo aver immobilizzato quattro uomini, avevano estratto dal bagagliaio dell’auto controllata diversi pacchi che provvedevano a caricare nella loro autovettura.

Sin dai primi accertamenti avviati dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, era emerso che non si era trattato di un controllo ordinario svolto da veri finanzieri, bensì di una rapina commessa da quattro soggetti travestiti da finanzieri.

Nonostante la mancata denuncia da parte delle vittime, nelle ore immediatamente successive all’evento gli investigatori erano riusciti a identificare le targhe dei due veicoli utilizzati dai presunti autori del reato e, dopo alcuni giorni di pedinamenti e appostamenti, li localizzavano all’interno di un centro commerciale di Lentate sul Seveso dove veniva individuato ed arrestato un soggetto.

Le indagini proseguivano con l’esame dei filmati della zona e consentivano di identificare gli altri tre rapinatori.

Contemporaneamente, le investigazioni venivano indirizzate anche nei confronti delle vittime della rapina che, come si è successivamente accertato, in quell’occasione erano state derubate di un carico di 100 kg di hashish.

La scoperta

Nel corso delle indagini emergeva altresì che uno degli indagati faceva parte di un gruppo di soggetti di origine albanese coinvolto in diversi furti in abitazione e rapine perpetrati nelle province di Vercelli, Lodi e Milano.

In particolare sono stati ricostruiti sette colpi messi a segno nel periodo tra maggio e agosto 2026 dalla banda, organizzata di tutto punto

avendo la disponibilità di attrezzi per lo scasso, di targhe rubate o clonate da sostituire, all’occorrenza, sulle auto di volta in volta utilizzate e di alcuni garage in cui riporre la refurtiva (preziosi, denaro contante, abbigliamento e anche un’auto).

Il continuo monitoraggio dei malviventi ha inoltre reso possibile arrestare, presso la Stazione Centrale di Milano, un soggetto evaso dagli arresti domiciliari che aveva chiesto appoggio logistico al gruppo malavitoso.

Al termine delle indagini il Giudice per le indagini preliminari di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di rapina, traffico di sostanze stupefacenti, furti in abitazione e ricettazione.