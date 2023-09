Rapine, lesioni, violenze e incendi: custodia cautelare per un 18enne straniero

È stato oggetto di una custodia cautelare il giovane straniero, di soli 18 anni, che nell'ultimo periodo aveva messo a soqquadro Inverigo e Arosio commettendo rapine, violenze, danneggiamenti e anche appiccando un incendio.

Una miriade di reati in un solo mese

A eseguire il mandato emesso dall'Autorità Giudiziaria comense sono stati i militari della Tenenza di Mariano Comense. Il provvedimento scaturiva in seguito ai risultati dell’attività investigativa condotta in collaborazione tra i militari della Tenenza di Mariano, della Stazione Carabinieri di Lurago d'Erba e del NOR - Aliquota Radiomobile, attraverso l’esame dei filmati delle varie telecamere di videosorveglianza, la raccolta delle denunce delle vittime, e delle testimonianze.

L’attività ha permesso di identificare l’autore di una serie di reati, tra cui tentata rapina, rapina, rapina in concorso, lesioni personali aggravate, violenza privata, porto abusivo di armi, danneggiamento, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel corso del mese di agosto nei Comuni di Inverigo e Arosio.