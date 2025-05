Rapinò il Tigotà: identificato e denunciato

Lo scorso 13 aprile rapinò il Tigotà di Vertemate con Minoprio, situata sulla Strada provinciale per Bulgorello: identificato e denunciato il responsabile.

Rapinò il Tigotà e spintonò due commesse

L'episodio si era verificato intorno alle 17.55. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell'ordine, una dipendente del negozio, intenta a servire un cliente, è stata avvicinata da un sconosciuto che le ha intimato di aprire immediatamente il registratore di cassa. Di fronte alla titubanza della commessa, il rapinatore ha agito autonomamente, manovrando il monitor della cassa e riuscendo ad aprire il cassetto per asportare la somma di 330 euro. Un'altra dipendente del negozio, accortasi della scena, ha raggiunto la collega e insieme hanno tentato di fermare l'uomo. Quest'ultimo, per nulla intimidito, si è dato alla fuga spintonando le due donne, riuscendo così a guadagnare l'uscita dal negozio e a raggiungere il proprio veicolo, lasciato in sosta nei parcheggi esterni dell'attività.

E' un 35enne canturino

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri, hanno portato all'identificazione del responsabile: si tratta di un 35enne residente a Cantù. Fondamentali per il riconoscimento sono state le descrizioni dettagliate fornite dalle due dipendenti del "Tigotà". Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rapina impropria.