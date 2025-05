Ratti Spa, accordo con i sindacati per la procedura di licenziamento collettivo

I contenuti dell’accordo prevedono due strade differenti a seconda che si tratti di lavoratori volontari pensionabili o non pensionabili, ai quali verrà̀ comunque garantito il pagamento del preavviso e della relativa contribuzione contrattualmente prevista. Per coloro che accedono alla pensione: integrazione della NASpI al 100% della retribuzione netta per i primi 12 mesi e al 90% per i restanti mesi, fino al raggiungimento del diritto alla pensione.

Copertura sanitaria tramite il Fondo Sanimoda per tutta la durata della NASpI. Per i lavoratori volontari non prossimi alla pensione: un’indennità economica di uscita calcolata in base all’anzianità di servizio: fino a 5 anni, 6 mensilità nette; da 5 a 10 anni, 8 mensilità̀ nette; da 10 a 20 anni, 10 mensilità nette; oltre 20 anni, 15 mensilità nette, alle quali si aggiunge il trattamento welfare, sempre calcolato in base all’anzianità: fino a 5 anni, 500 euro; da 5 a 10anni 1.000; da 10 a 20 anni 2.000 euro; oltre 20 anni 3.000 euro.

Copertura sanitaria tramite il Fondo Sanimoda per due anni e servizio di outplacement personalizzato, attraverso un’agenzia specializzata, per favorire la ricollocazione professionale sia nel settore tessile sia in altri ambiti. Condizioni garantite a tutti i lavoratori Ratti Spa Le condizioni dell’accordo verranno garantite a tutti i lavoratori che manifesteranno volontariamente di volervi aderire entro il 5 luglio 2025. Le organizzazioni Sindacali, con il pieno mandato e la condivisione dei lavoratori e delle RSU, ritengono soddisfacente l’accordo raggiunto, sia per quanto concerne i contenuti economici che rispetto alle garanzie sociali, frutto di una trattativa che ha cercato di tutelare al meglio le persone coinvolte, in un contesto complesso e ormai privo di strumenti ordinari di sostegno.