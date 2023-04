Razzia di galline a Fino Mornasco: rubate da due cortili a Socco e Valle Mulini.

Trafugate nella notte, come accadeva ai tempi della guerra e della fame. E' successo a Fino Mornasco nella mattinata di ieri, venerdì 21 aprile 2023, nelle due frazioni di Socco e Valle Mulini. A raccontarlo è proprio una delle proprietarie, Rita Introzzi, residente poco lontano dalle scuole di Andrate.

"Ieri mattina, come di consueto, mio marito si è alzato verso le 7.30 perché a quell'ora lasciamo andare i pulcini appena nati dal ricovero notturno e ha trovato una bruttissima sorpresa - ha spiegato la donna - Le nostre quattro galline rosse, con noi da anni, erano sparite. All'inizio avevamo pensato a una volpe perché nelle ultime settimane ne abbiamo vista una più volte in zona. Poi ci siamo accorti che chi le ha rubate si era premurato anche di richiudere il cancelletto e non c'era traccia di piume".

E ha aggiunto: "Nessuno ha sentito nulla e abbiamo trovato in cortile delle budella. Crediamo le abbiano strozzate per non farle cantare. Non era mai successa una cosa del genere e ci dispiace molto perché eravamo affezionati alle nostre galline, erano da anni con noi, le tenevamo per le uova".

Un episodio raro andato in scena due volte nella stessa notte. Sempre ieri mattina infatti un altro finese, residente nella zona di Socco poco distante dalla chiesa, ha trovato il proprio gallo decapitato e tre galline sparite.