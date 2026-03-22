Realtà sportive regalano a Paolo un biglietto per il Ghana

Le realtà sportive di Pusiano hanno regalato un biglietto per il Ghana a Paul Amoah, da tutti chiamato Paolo, volontario al centro sportivo.

Un regalo per Paolo

Una bella storia arriva dal centro sportivo: a Paul Amoah, da tutti chiamato Paolo, è stato regalato un viaggio per andare a trovare la sua famiglia in Ghana. Un regalo in segno di ringraziamento da parte di diverse realtà sportive locali: Paolo infatti si occupa con grande impegno della cura e della pulizia del centro sportivo. Il centro è gestito da “Asd Time to Play” e qui Paolo, come volontario, svolge diverse attività occupandosi soprattutto della pulizia, in particolare degli spogliatoi e del tenere in ordine gli spazi. Da oltre 20 anni Paolo è in Italia, ma senza la sua famiglia, composta da moglie e tre figli (un maschio e due femmine), che vivono in Ghana. Da 3 anni è una figura sempre presente al centro sportivo: grazie a lui, ordine e pulizia non mancano mai. Un ruolo apprezzato da tanti.

In Ghana grazie a “Asd Time to Play”

Uomo molto credente, solare e disponibile, sa accogliere tutte le persone sempre con un meraviglioso sorriso. Per questi motivi, nel corso del tempo si è fatto volere bene e oggi è una figura molto apprezzata al centro sportivo.

Per ringraziarlo delle attività che svolge e per il suo carattere dolce, “Asd Time to Play”, insieme ad altre squadre e realtà sportive, ha deciso di fargli un regalo molto speciale: un viaggio per andare a trovare la sua famiglia in Ghana.

Il regalo è arrivato in occasione dello scorso Natale ed è stato consegnato proprio per dire grazie a Paolo per quello che fa: ormai è considerato un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli atleti delle varie squadre che frequentano il centro sportivo, ma anche per tutti i bambini della scuola. E tutti i frequentatori del centro non possono che apprezzarlo: viene considerata una persona dal cuore d’oro che con la sua presenza, sorriso e disponibilità, rende ogni giornata più bella.

Compleanno a casa

Paolo è partito per il Ghana il 7 gennaio ed è rientrato il 7 febbraio: un viaggio durato un mese, durante il quale l’uomo ha potuto rivedere la sua famiglia e le persone a lui care.

“Al centro sportivo è un volontario che tiene in ordine e pulisce i vari spazi: il suo è un aiuto molto importante – dichiara Giambattista Vassena, il presidente di Asd Time to Play – Paolo è una bellissima persona, ha sempre un sorriso per chiunque. Perciò per ringraziarlo di quello che fa e della sua gentilezza, abbiamo pensato di regalargli un viaggio speciale di un mese per andare a trovare la sua famiglia che si trova in Ghana. Oltre ad “Asd Time to Play”, al regalo hanno preso parte anche altre persone e realtà sportive, tutte unite con l’intento di fare del bene a Paolo e ringraziarlo quindi per quello che fa. La sua risposta è stata piena di emozione e gratitudine: ha più volte ringraziato chi ha contribuito nel fare questo bellissimo gesto, che è stato tanto apprezzato”.

Paolo è partito per il Ghana il 7 gennaio ed è ritornato il 7 febbraio. Le date del viaggio non sono state casuali: insieme alla sua famiglia ha potuto festeggiare il suo compleanno, che cade il 2 febbraio.