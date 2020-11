Recuperati proiettili nel lago, indagano i Carabinieri FOTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre 2020, sono stati recuperati proiettili nel lago.

Recuperati proiettili nel lago, indagano i Carabinieri

I Vigili del fuoco della sede centrale di Como sono intervenuti nello specchio d’acqua del primo bacino del lago di Como. Con l’imbarcazione si sono portati in viale Geno, per verificare e recuperare tra scatole di munizioni per arma corta e lunga. Al momento sono in corso indagini da parte dei Carabinieri presenti sul posto.