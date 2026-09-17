Recuperato il corpo della donna scomparsa domenica mattina

Trovata morta la donna di Solbiate con Cagno scomparsa domenica mattina in Valle Intelvi.

Recuperato il corpo

Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62enne di origini spagnole e residente nella frazione di Cagno, è stata trovata priva di vita, a causa di una caduta avvenuta durante un’escursione. avvenuta nella mattinata di domenica 13 settembre. Era insieme al marito, in Alta Valle Intelvi. Le ricerche, avviate domenica, sono proseguite fino alla mattinata di ieri, mercoledì quando il corpo della donna è stato individuato in un canalone nei pressi di un corso d’acqua, sul versante svizzero della montagna, in località Alpe Trevino.