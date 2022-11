Reddito di cittadinanza a Cantù: le osservazioni dell'ex consigliere comunale.

Sulla questione del reddito di cittadinanza a Cantù, è intervenuto l'ex consigliere comunale Renato Meroni: "Non sono mai stato un sostenitore del reddito di cittadinanza così come lo conosciamo, credo fermamente sia stato un guasto della politica fatto da chi in politica ci si è trovato più per caso che per visione di una società complessa e bisognosa di soluzioni sostanziose e non fantasiose. Fatto salvo che ci sono persone che hanno diritto al sostentamento pubblico, convinto che una società è tanto forte quanto sa prendersi cura dei suoi cittadini più deboli, e mi riferisco alle persone con ogni tipo disabilità che non permetta loro di entrare fisicamente nel mondo del lavoro, direi che questo intervento economico non sia poi la soluzione che permetta ad un disoccupato di diventare un occupato e di entrare a pieno diritto nel mondo del lavoro per tutte le incongruenze che si sono evidenziate ed ancora oggetto di fatti di cronaca e di dibattiti politici".

Il fallimento

Meroni ha quindi proseguito: "Meglio sarebbe stato rendere più efficienti gli Uffici di Collocamento e creare una maggiore sinergia fra mondo produttivo, bisognoso di mano d'opera, e lavoratori in cerca di una soluzione lavorativa, sicuramente impegnando al meglio le risorse economiche che si sono poi buttate al vento con la creazione della macchina fantasiosa che sosteneva il perverso meccanismo, poi fallito miseramente, che doveva fungere da sostegno al “progetto” reddito di cittadinanza. Che dire dei Navigator, invenzione di un mostro mitologico, che ha finito per mangiare se stesso".

La situazione di Cantù