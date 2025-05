Refurtiva nell'auto, accusato di ricettazione

Auto con refurtiva e oggetti per furto, denunciato per ricettazione.

Refurtiva sulla vettura

I Carabinieri della Stazione di Faloppio, al termine di alcuni accertamenti svolti con la collaborazione della polizia locale Terre di Frontiera di Uggiate con Ronago hanno denunciato a piede libero un italiano 55enne di Beregazzo trovato in possesso, in seguito a una perquisizione, di una Renault Clio oggetto di furto, nonché alimenti per un totale di 600 euro circa, la somma contanti di 600 euro, il tutto asportato al titolare di un locale di Faloppio lo scorso 7 maggio.

Denunciato

L’uomo, nel corso dell’attività di Polizia giudiziaria è stato anche trovato in possesso di attrezzi atto allo scasso. Il tutto è stato posto in sequestro. L’uomo, dovrà rispondere ora dell’accusa di ricettazione.